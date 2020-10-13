Движение поездов на Замоскворецкой линии метро вводится в график

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московский метрополитен рассказал о возобновлении движения на участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии вводится в график", – сообщили в Мосметро.

Ранее сообщалось, что интервалы движения между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" были увеличены для проверки поезда. Состав, предположительно, остановился между "Тверской" и "Театральной" из-за аварии энергосистемы.

Пассажиров поезда высадили на "Театральной". Состав убрали с линии для дальнейшей проверки.