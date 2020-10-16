Маршруты автобусов в районе станции метро "ЦСКА" изменятся 18 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршруты автобусов № 175 и 818 в районе станции метро "ЦСКА" изменятся 18 октября. Изменения связаны с проведением футбольного матча на "ВЭБ Арене", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

С 14:00 автобусы № 175 проследуют от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а № 818 – от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" (улица Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Изменения вводятся на время футбольного матча.

Ранее сообщалось, что на участке моста Лужники до 20 октября ограничат движение из-за ремонта. Ограничения касаются одной полосы на участке от владения 10Б, строения ,1 по Лужнецкой набережной до владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной.