На некоторых улицах в ЦАО и ТиНАО ограничат движение

21:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Временные ограничения движения введут на улицах ЦАО и ТиНАО. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Так, с 15 по 31 октября планируется перекрыть съезд с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Речь идет о той части трассы, которая идет в сторону центра. Здесь будут ремонтировать эстакаду.
Также с 15 октября по 25 декабря будет затруднено движение по улице Щепкина от дома 25/20 до дома 60, строения 1. Здесь ликвидируют парковочное пространство и перекроют до двух полос дороги. Это же ограничение будет действовать с 1 по 25 апреля 2021 года и с 14 мая по 30 июня 2021 года.
Кроме того, с 15 октября по 15 декабря из-за прокладки инженерных сетей будет частично недоступен 1-й переулок Тружеников в ЦАО. Речь идет об участках возле владения 2, владения 6 и в районе пересечения с 2-м Вражским переулком.
Ранее сообщалось, что движение общественного транспорта изменится в Москве с 10 октября. Трамваи не будут ходить в районе Строгино между станциями "Щукинская", "Сокол", "Войковская" и "Дмитровская".
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