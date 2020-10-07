Движение транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы с 10 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Движение транспорта изменится в Москве с 10 октября, сообщил Мосгортранс.
Трамваи не будут ходить в районе Строгино, между станциями "Щукинская", "Сокол", "Войковская" и "Дмитровская". Приостановят работу трамваи № 10, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31. По участку от проспекта Маршала Жукова до "Щукинской" проследует трамвай № 28к.
Автобусы вместо трамваев выйдут на маршруты:
С 3 октября в Москве изменилось движение нескольких маршрутов трамваев и автобусов. Это также связано с ремонтными работами на путях.
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