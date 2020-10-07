Движение транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы с 10 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта изменится в Москве с 10 октября, сообщил Мосгортранс.

Трамваи не будут ходить в районе Строгино, между станциями "Щукинская", "Сокол", "Войковская" и "Дмитровская". Приостановят работу трамваи № 10, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31. По участку от проспекта Маршала Жукова до "Щукинской" проследует трамвай № 28к.

Автобусы вместо трамваев выйдут на маршруты:

№ 010 (Таллинская улица – метро "Строгино" – метро "Щукинская");

№ 015 (Таллинская улица – улица Маршала Катукова – метро "Щукинская" – улица Академика Курчатова – Волоколамское шоссе – метро "Сокол");

№ 023 (Михалково – Соболевский проезд – улица Зои и Александра Космодемьянских – метро "Войковская" – улица Константина Царева – МЦК Стрешнево – метро "Сокол");

№ 027 (метро "Войковская" – улица Зои и Александра Космодемьянских – Соболевский проезд – Михалковская улица – Тимирязевская улица – Дмитровский проезд – метро "Дмитровская");

№ 030 (Таллинская улица – метро "Строгино" – метро "Щукинская" – улица Академика Курчатова – МЦК Стрешнево).

Корректировки связаны с ремонтом трамвайных путей на Строгинском шоссе, Авиационной улице, улицах Зои и Александра Космодемьянских и Костякова. Завершение работ запланировано на конец ноября 2020 года.

С 3 октября в Москве изменилось движение нескольких маршрутов трамваев и автобусов. Это также связано с ремонтными работами на путях.