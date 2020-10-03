Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 3 октября изменится движение нескольких маршрутов трамваев и автобусов. Это связано с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, из-за работ в Погонном проезде, в 2-м Полевом переулке, на Русаковской улице перестанут работать трамваи маршрутов 4л, 4п, 7 и 13. Будет отменено движение от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Богородского, и между станциями метро "Преображенская площадь" и "Красносельская".

Отмечается, что для удобства пассажиров будут организованы временные маршруты трамваев. Например, трамвай №2 проследует от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до остановки "Преображенская площадь" через Халтуринскую улицу. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте.

Также между станциями "Преображенская площадь" и "Красносельская" будет курсировать дополнительный маршрут Т14к от Рижского вокзала до Электрозаводского моста, не считая регулярные маршруты Т14, Т32, Т41, № 716. Изменения коснутся автобусов и электробусов.

Планируется, что ремонт путей в данном районе завершится к концу ноября этого года.

Из-за ремонта на улице Шаболовке с 5 октября также будут изменены маршруты трамваев № 26 и № 47. Изменится и движение автобуса № 047. Трамвай маршрута № 14 работать не будет. Меры предположительно снимут в конце ноября.

Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе, Лодочной и Сходненской улицах 26 сентября специалисты приступят к ремонту трамвайных путей. Будут заменены 5,5 километра рельсов.

