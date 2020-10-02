Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы с 3 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Известно, что изменения начнут действовать с 3 октября.
"Изменения маршрутов трамваев на время ремонта путей на востоке города", – подтвердили в Мосгортрансе.
Трамваи перестанут ходить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Богородского и между станциями метро "Преображенская площадь" и "Красносельская". Кроме того, перестанут работать трамваи № 4л, 4п, 7 и 13.
На время изменений будут введены временные маршруты трамваев:
Сообщается также, что трамваи № 34 при движении в обоих направлениях будут заезжать на разворотное кольцо у станции метро "Семеновская".
На некоторых маршрутах запустят дополнительный транспорт. На участке от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Богородского вместо трамваев будет курсировать автобус № 4. Также можно пользоваться регулярным маршрутом автобуса № 80.
При этом между станциями метро "Преображенская площадь" и "Красносельская" продолжат курсировать регулярные маршруты т14, т32, т41, 716. Будет добавлен и дополнительный маршрут т14к – от Рижского вокзала до Электрозаводского моста.
Автобусы и электробусы т14, т14к будут ходить рядом с трамвайными путями на участках между остановкой "Преображенская площадь", станциями метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская", МЦД "Каланчевская" и Протопоповским переулком. При этом время работы дополнительного автобуса т14к – ежедневно с 6:00 до 23:00.
Маршрут номер т32 станет курсировать между станциями метро "Преображенская площадь" и "Сокольники". Автобусы т41 будут ездить между остановками подземки "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская", а № 716 – между станциями метро "Преображенская площадь" и "Сокольники".
В пресс-службе Мосгортранса добавили, что работы на путях будут завершены приблизительно в конце ноября текущего года.
Ранее сообщалось о корректировке маршрута автобуса м6 Силикатный завод – Метро "Нагатинская". Изменения связаны с развитием бывшей территории ЗИЛ.
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