Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы с 3 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Известно, что изменения начнут действовать с 3 октября.

"Изменения маршрутов трамваев на время ремонта путей на востоке города", – подтвердили в Мосгортрансе.

Трамваи перестанут ходить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Богородского и между станциями метро "Преображенская площадь" и "Красносельская". Кроме того, перестанут работать трамваи № 4л, 4п, 7 и 13.

На время изменений будут введены временные маршруты трамваев:

№ 2 – между станциями метро "Бульвар Рокоссовского" и "Преображенская площадь" – через улицу Халтуринская

№ 34 – продлевается от станции метро "Семеновская" через станцию метро "Преображенская площадь" и улицу Краснобогатырская до Богородского

№ 45 – от Новоконной площади до станции метро "Красносельская", далее по маршруту № 7 до Тверской Заставы (вместо Сокольнической Заставы)

№ 46 – от Октябрьского трамвайного депо до Богородского храма, далее через улицу Большая Оленья до Сокольнической Заставы (вместо станции метро "Бульвар Рокоссовского")

Б – от Курского вокзала до станции метро "Красносельская", далее через станцию метро "Комсомольская" до МЦД "Каланчевская" (вместо Сокольнической Заставы)

Кроме того, будут перенесены остановки трамвая № 2: от "Метро "Бульвар Рокоссовского" – на Открытое шоссе; а от "Метро "Преображенская площадь" – на улицу Большая Черкизовская.

Сообщается также, что трамваи № 34 при движении в обоих направлениях будут заезжать на разворотное кольцо у станции метро "Семеновская".

На некоторых маршрутах запустят дополнительный транспорт. На участке от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Богородского вместо трамваев будет курсировать автобус № 4. Также можно пользоваться регулярным маршрутом автобуса № 80.

При этом между станциями метро "Преображенская площадь" и "Красносельская" продолжат курсировать регулярные маршруты т14, т32, т41, 716. Будет добавлен и дополнительный маршрут т14к – от Рижского вокзала до Электрозаводского моста.

Автобусы и электробусы т14, т14к будут ходить рядом с трамвайными путями на участках между остановкой "Преображенская площадь", станциями метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская", МЦД "Каланчевская" и Протопоповским переулком. При этом время работы дополнительного автобуса т14к – ежедневно с 6:00 до 23:00.

Маршрут номер т32 станет курсировать между станциями метро "Преображенская площадь" и "Сокольники". Автобусы т41 будут ездить между остановками подземки "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская", а № 716 – между станциями метро "Преображенская площадь" и "Сокольники".

В пресс-службе Мосгортранса добавили, что работы на путях будут завершены приблизительно в конце ноября текущего года.

Ранее сообщалось о корректировке маршрута автобуса м6 Силикатный завод – Метро "Нагатинская". Изменения связаны с развитием бывшей территории ЗИЛ.