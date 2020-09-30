Маршрут автобуса м6 в сторону области изменится с 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В маршруте автобуса м6 Силикатный завод – Метро "Нагатинская" в сторону области произойдут изменения. Об этом заявили в пресс-службе Мосгортранса на официальном сайте.
"10 октября меняется маршрут м6 на несколько остановок: после станции метро "Тульская" автобусы будут ехать на другой берег реки до ЗИЛа. Вместо м6 до станции метро "Нагатинская" еще ходят т8, т10, т71 и № 275", – уточнили представители перевозчика.
Изменения в маршруте связаны с развитием бывшей территории ЗИЛ.
Ранее говорилось, что автобусы коммерческих перевозчиков в столице перейдут на зимнее расписание с 1 октября. Всего запустят около 620 дополнительных рейсов по будням и 180 – в выходные.
Кроме того, короткие рейсы организуют по будням на автобусном маршруте № 313.
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