Автобусы коммерческих перевозчиков в столице перейдут на зимнее расписание с 1 октября

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Автобусы коммерческих перевозчиков в столице с 1 октября начнут курсировать по зимнему расписанию до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Это значит, что на линиях запустят дополнительные автобусы, а интервалы движения сократят – ждать на остановках почти не придется", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего запустят около 620 дополнительных рейсов по будням и 180 – в выходные. Все частные автобусы прошли техосмотр и готовы к холодам, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице с 1 октября изменят названия некоторых остановок наземного транспорта. По-новому будут называться остановки "Солнечногорская улица, 15 – торговое училище", "Сенатская улица, 1 – торговое училище", "Гостиница "Молодежная", "Андроновское шоссе", "Гаражи", "Курьяново" и другие. Обновленные наименования получат и конечные остановки на маршрутах № 35, 161, 292, 736.

