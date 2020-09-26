Короткие рейсы организуют по будням на автобусном маршруте №313

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По будням на автобусном маршруте №313 организуют короткие рейсы №313к. Об этом говорится на официальном сайте Мосгортранса.

"С 28 сентября по будням на маршруте автобуса № 313 организуются короткие рейсы № 313к "Бачуринская улица – Николо-Хованское", – сообщили в пресс-службе перевозчика. По данным Мосгортранса, от Бачуринской улицы автобусы будут следовать через улицу Александры Монаховой и Николо-Хованскую улицы до Николо-Хованского.

Уточняется, что обратно автобусы будут ехать по трассе основного маршрута до остановки "Поселок Коммунарка", далее через улицу Липовый парк и Бачуринскую улицу.

Так, в Мосгортрансе добавили, что автобусы проследуют со всеми остановками по данному маршруту.

Ранее стало известно, что участок Арбатско-Покровской линии московского метро закрыли до 5 октября. В частности, будет курсировать бесплатный автобус КМ.