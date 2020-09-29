В Москве с 1 октября изменятся названия остановок наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве изменят названия некоторых остановок наземного транспорта. Об этом сообщает сайт Мосгортранса.
Нововведения начнут действовать с 1 октября 2020 года.
По-новому будут называться остановки "Солнечногорская улица, 15 – торговое училище", "Сенатская улица, 1 – торговое училище", "Гостиница "Молодежная", "Андроновское шоссе", "Гаражи", "Курьяново" и другие.
Обновленные наименования получат и конечные остановки на маршрутах № 35, 161, 292, 736.
Подробнее узнать об изменениях можно на сайте.
Ранее стало известно, что на автобусном маршруте № 868 с 28 сентября в будние дни будут организованы короткие маршруты. Они протянутся от остановки "Платформа "Рассудово" до остановки "Ярославское".
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