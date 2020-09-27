На автобусном маршруте №868 по будням организуют короткие рейсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На автобусном маршруте №868 с 28 сентября в будние дни будут организованы короткие маршруты, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Короткие рейсы №868к будут следовать от остановки "Платформа "Рассудово" до остановки "Ярославское", – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что автобусы будут ходить со всеми остановками в обоих направлениях через улицу Центральную и Дорожную до деревни Ярославское без заезда в деревню Зверево.

Ранее сообщалось, что короткие рейсы организуют на автобусном маршруте №313. По данным Мосгортранса, от Бачуринской улицы автобусы будут следовать через улицу Александры Монаховой и Николо-Хованскую улицы до Николо-Хованского.

Также Бесплатные автобусы КМ запустили в Москве для пассажиров закрытого участка Арбатско-Покровской линии метро.