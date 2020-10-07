Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

09:50

На нескольких улицах в ЦАО и ВАО временно ограничат движение

транспорт город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На нескольких улицах в центре и на востоке столицы временно изменится схема движения транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ограничения вводятся в связи с проведением строительных и ремонтных работ.

С 14 октября 2020 года до 20 июля 2021 года изменится схема движения на территории делового центра "Москва-Сити". Там закроют проезд по одной полосе в районе 1-го Красногвардейского проезда – от дома 20 до Выставочного переулка. Существующее количество полос сохранят за счет пространства для парковки.

С 14 октября по 13 декабря текущего года ограничат движение на участке от Серебрянического переулка, дома 11/12, до Большого Николоворобинского переулка, дома 9/12. Для автомобилистов также задействуют парковочное пространство.

С 21 по 23 октября проехать нельзя будет в районе улицы Зверинецкой, дома 12, строения 2. С 14 по 16 октября ограничат движение на 2-й Хапиловской улице в районе дома 5а по улице Щербаковской.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили до 30 ноября на Березовой аллее из-за реконструкции инженерных сетей. Так, движение по двум полосам будет недоступно от Сельскохозяйственной улицы до дома 16А. Однако суммарное количество полос останется прежним, так как будут обустроены временные уширения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать