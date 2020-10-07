На нескольких улицах в ЦАО и ВАО временно ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На нескольких улицах в центре и на востоке столицы временно изменится схема движения транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ограничения вводятся в связи с проведением строительных и ремонтных работ.
С 14 октября 2020 года до 20 июля 2021 года изменится схема движения на территории делового центра "Москва-Сити". Там закроют проезд по одной полосе в районе 1-го Красногвардейского проезда – от дома 20 до Выставочного переулка. Существующее количество полос сохранят за счет пространства для парковки.
С 14 октября по 13 декабря текущего года ограничат движение на участке от Серебрянического переулка, дома 11/12, до Большого Николоворобинского переулка, дома 9/12. Для автомобилистов также задействуют парковочное пространство.
С 21 по 23 октября проехать нельзя будет в районе улицы Зверинецкой, дома 12, строения 2. С 14 по 16 октября ограничат движение на 2-й Хапиловской улице в районе дома 5а по улице Щербаковской.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили до 30 ноября на Березовой аллее из-за реконструкции инженерных сетей. Так, движение по двум полосам будет недоступно от Сельскохозяйственной улицы до дома 16А. Однако суммарное количество полос останется прежним, так как будут обустроены временные уширения.
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