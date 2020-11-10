Движение в районе 1-го Котляковского переулка ограничено до декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В районе 1-го Котляковского переулка до декабря ограничат движение транспорта. Это связано с проводимыми работами на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения в связи с проведением работ на инженерных сетях ЮАО введены по 15 декабря круглосуточно", – говорится в сообщении.

По одной полосе будет ограничено движение на участке в районе дома 60 по улице Кантемировской. Также круглосуточно оно будет перекрыто по двум полосам с сохранением движения по одной в каждом направлении на участке 1-го Котляковского переулка – от дома 14 до дома 15, строения 4. При этом от дома 12, строения 10, до дома 12 движение будет ограничено с сохранением по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось, что с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение. Перекрытие будет действовать от улицы Неверовского, дома 9, до улицы Барклая, дома 5, корпуса 4.

Также с 15 ноября до 20 апреля 2021 года ограничат движение по участку Лубянского проезда. Это связано с проведением ремонтных работ у Политехнического музея.