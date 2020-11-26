Движение по 1-й Брестской улице временно перекрыто

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Движение на улице 1-й Брестской временно перекрыто, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Временно перекрыто движение по улице 1-й Брестской от улицы Большой Грузинской", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что проехать нельзя в сторону площади Тверской Заставы.

Ранее сообщалось, что в Печатниках несколько улиц перекроют 27 ноября из-за проведения киносъемок. В частности, будет ограничен проезд по Курьяновской улице.

Также движение ограничили на участке улицы Доватора в ЦАО. Меры будут действовать до 20 февраля. Они необходимы для проведения работ на инженерных сетях.