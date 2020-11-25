Участок в районе Печатников перекроют 27 ноября из-за проведения киносъемок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Печатниках несколько улиц перекроют 27 ноября из-за проведения киносъемок, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Перекрытия введут с 10:00 до 13:00 на участках Курьяновской улицы в районе пересечения с Курьяновским бульваром и в районе Курьяновского бульвара. С 13:20 до 15:30 перекроют 1-й Курьяновскую улицу – от дома 37 до дома 33 в каждом направлении и от 2-й Курьяновской до 1-й Курьяновской улицы.

В период с 16:20 до 18:30 перекроют Курьяновскую улицу – от дома 10, строения 4, по 3-й Курьяновской улице до Курьяновского бульвара. Водителям рекомендовали заранее выбирать маршрут и пути объезда.

Ранее на участке улицы Доватора в ЦАО ограничили движение транспорта по 20 февраля 2021 года. Меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях. Будет доступна одна полоса, на которой организуют приоритетное право проезда и ликвидируют парковочное пространство.

Также сообщалось, что в районе 1-го Котляковского переулка до декабря ограничат движение транспорта. Это также связано с проводимыми работами на инженерных сетях.