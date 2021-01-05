Движение на МКАД в районе Боровского шоссе осложнено из-за наезда машины на препятствие

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Движение на внешней стороне МКАД в районе Боровского шоссе временно осложнено из-за опрокидывания машины, наехавшей на препятствие. Об этом заявили представители департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram.

"Движение затруднено на 1,9 километра. Предварительно, есть пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как уточнили в департаменте, на место ДТП прибыли экстренные службы.

Ранее на Новоясеневском проспекте столкнулись пять иномарок. В машине Volkswagen был зажат человек.

Кроме того, в Жулебино водитель на BMW разбил две машины и скрылся. Виновник так торопился сбежать, что не заметил, как оставил на месте и свои номера.