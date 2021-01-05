Движение на МКАД в районе Бесединского шоссе полностью восстановили после аварии

Фото: Агентство "Москва"

Движение на МКАД в районе Бесединского шоссе полностью восстановили. Ранее на столичной магистрали произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек, говорится в Telegram-канале Дептранса города.

"Движение полностью восстановлено", – заявили в пресс-службе столичного департамента.

Вечером 5 января на 19-м километре МКАД произошла авария. В результате движение было осложнено на 2,4 километра, заняты 3 полосы.

Ранее один человек пострадал в аварии на севере Москвы. По словам очевидцев, обе машины ехали в сторону станции Лианозово.

Кроме того, на Бескудниковском бульваре автомобиль влетел в мачту освещения. Согласно неподтвержденной информации, один человек оказался в больнице.