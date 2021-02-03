Житель Обнинска выбросил собаку с пятого этажа

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В Калужской области полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска выбросил собаку из окна пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по городу.

По данным ведомства, очевидцем произошедшего стал ребенок, который был в это время недалеко от дома. Находившиеся поблизости взрослые сообщили о происшествии в полицию. В результате происшествия животное погибло.

В настоящее время следователи выясняют причины такого поступка мужчины, отметили в МВД.

Ранее депутат МГД призвал москвичей сообщать в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По словам Игоря Бускина, даже крупному животному сложно ответить людям, которые ведут себя грубо.