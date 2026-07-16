Армия России нанесла групповой удар по Киеву и Одессе в ночь на 16 июля

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В Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.

Для атаки применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ведомстве уточнили, что в Киеве поражены предприятия, занятые в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, удары пришлись по инфраструктуре портов Одесса и Южный, которые использовались для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

На переходе морем в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Ранее благодаря активным действиям Армии России были поражены стратегические объекты ВСУ. Минобороны РФ сообщило об уничтожении логистических центров и складов с дальнобойными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Также, по данным ведомства, поражено 153 района сосредоточения противника, включая места дислокации украинских военных и наемников.

Также в ночь на 16 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 375 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Атака фиксировалась с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля.

Помимо этого, в Одесской области российские силы ударили по парому в порту Черноморск. ВС РФ ликвидировали сейнер, который был переделан для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера. Еще бойцы ВС РФ с помощью 2 БПЛА-камикадзе ударили сухогруз.