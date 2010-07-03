В Госдуме ответили на заявление Столтенберга о Крыме

В Госдуме скептически оценивают слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России – это следствие соперничества сверхдержав.
"Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена", – цитирует RT депутата от Республики Крым Руслана Бальбека.
По словам парламентария, после госпереворота в Киеве крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной.
Ранее Столтенберг заявил, что главными вызовами перед странами НАТО в настоящее время являются соперничество сверхдержав, терроризм и киберпреступность. По его словам, "напористая Россия оказывает давление на основанный на правилах миропорядок".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.
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