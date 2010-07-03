Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Политики затронули "внутриукраинский кризис с учетом провальной политики Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве".

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, они также выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования.

Президент РФ напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей и шагов по налаживанию прямого диалога.

Кроме того, лидеры трех стран обсудили принятый Верховной радой "дискриминационный закон" об украинском языке.

При этом указывается, что стороны согласились с тем, что он нарушает "международные обязательства Киева по защите национальных и языковых меньшинств".

Помимо прочего, политики обменялись мнениями по сирийской и иранской проблематике, подчеркнув приверженность стабилизации обстановки и соглашению по атому.

Макрон и Меркель также "высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы", возникшей в результате лишения делегации РФ полномочий в ПАСЕ.

20 мая пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравит нового президента Украины Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений с Москвой.