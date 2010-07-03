Путин обсудил кризис на Украине с Макроном и Меркель

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Политики затронули "внутриукраинский кризис с учетом провальной политики Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве".
Как говорится в сообщении на сайте Кремля, они также выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования.
Президент РФ напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей и шагов по налаживанию прямого диалога.
Кроме того, лидеры трех стран обсудили принятый Верховной радой "дискриминационный закон" об украинском языке.
При этом указывается, что стороны согласились с тем, что он нарушает "международные обязательства Киева по защите национальных и языковых меньшинств".
Помимо прочего, политики обменялись мнениями по сирийской и иранской проблематике, подчеркнув приверженность стабилизации обстановки и соглашению по атому.
Макрон и Меркель также "высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы", возникшей в результате лишения делегации РФ полномочий в ПАСЕ.
20 мая пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравит нового президента Украины Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений с Москвой.
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