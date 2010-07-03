Евросоюз выступает против возвращения России в G8

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Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России в G7, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины, пишет РИА Новости.

Источник добавил, что реинтегрировать РФ было бы "признаком слабости", так как "семерка" должна оставаться "форумом демократий, приверженных общим ценностям". При этом для диалога с Москвой, по его словам, существует формат G20.

Ранее за возвращение России в G7 высказался Дональд Трамп – он заявил, что в развале G8 виноват Барак Обама, который понял, что Путин "переиграл его". Позднее, комментируя слова главы Белого дома, французский дипломатический источник сообщил, что Париж "принял к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году", но "Украина имеет большое значение". Вместе с тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и немецкий канцлер Ангела Меркель высказались против возвращения РФ – Меркель сослалась на невыполненные Минские соглашения, а Джонсон вновь обвинил Москву в применении химического оружия в Солсбери.

Выразил свое мнение по этому поводу и президент Украины Владимир Зеленский. Он написал в Facebook, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

В МИД России заявили, что "обсуждение темы нужно перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если G7 хочет позиционировать себя как серьезный формат".