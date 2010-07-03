Глава Евросовета предложил пригласить на саммит G7 Украину

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Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал идею о возвращении России в формат G8 – он заявил, что не может согласиться с предложением о реинтеграции РФ, но над тем, чтобы позвать в качестве гостя на следующий саммит Украину, стоит подумать. Слова Туска приводит РИА Новости.

"Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения России в 2014 году все еще остались действительными", – подчеркнул глава Евросовета.

Он добавил, что Россия осуществляет "провокации в Азовском море". При этом, по словам Туска, лидерам "семерки" наверняка было бы интересно услышать мнение новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, так что имеет смысл направить Киеву соответствующее приглашение.

Ранее за возвращение РФ в "большую восьмерку" высказался президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа. Вместе с тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили против.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью.