Сенатор оценил интерес России к возвращению в G8

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Страны G7 больше нуждаются в России, чем она в них. Об этом заявил зампред комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что на данный момент комфортная ситуация складывается в G20.

"В "восьмерке" мы всегда будем с противоположной стороны, то есть, эти семь держав будут играть свои увертюры, и так и было, кстати, когда была "восьмерка" – они редко с нами действовали заодно", – сказал сенатор.

По словам Климова, на сегодняшний день ситуация складывается так, что США и ряд стран Европы хотят иметь формат G8.

"Понятно, что если это будет возобновлено, мы сильно возражать не будем, но нам надо понимать, на каких условиях", – отметил он.

Ранее за возвращение России в G8 высказался Дональд Трамп – он заявил, что в развале международного клуба виноват Барак Обама, который понял, что Владимир Путин "переиграл его". Позднее, комментируя слова главы Белого дома, французский дипломатический источник сообщил, что Париж "принял к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году", но "Украина имеет большое значение".

Вместе с тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и немецкий канцлер Ангела Меркель высказались против возвращения РФ – Меркель сослалась на невыполненные Минские соглашения, а Джонсон вновь обвинил Москву в применении химического оружия в Солсбери.

Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины.

В МИД России заявили, что "обсуждение темы нужно перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если G7 хочет позиционировать себя как серьезный формат".

"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". В 2014 году после референдума в Крыму членство РФ в группе приостановили.