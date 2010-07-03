Захарова прокомментировала решение Киева о продлении ареста Вышинскому

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Решение о продлении ареста главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, которое принял Подольский районный суд Киева, является позором. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", – написала Захарова в Facebook.

Адвокаты Вышинского намерены обжаловать продление меры пресечения.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая присутствовала на заседании суда, назвала это решение предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.

На заседании Вышинский заявил, что не согласен на какой-либо обмен, о котором ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он хочет справедливости, но он "не вещь, чтобы менять его". Он также отметил, что продолжит свою журналистскую деятельность, если суд отпустит его из-под стражи.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обменять Вышинского в качестве жеста доброй воли.

Вышинский был задержан в Киеве утром 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

