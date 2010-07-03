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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства на Украине.

В дипмиссии уточнили, что Москалькова проведет в столице Украины один день.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что в скором времени может состояться обмен заключенными между странами. В их числе будут и украинские моряки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что владеет информацией по возможным обменам, но раскрыть ее отказалась.

В июле Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.