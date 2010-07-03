В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате НАТО превосходства над РФ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.
По словам Джабарова, подобные высказывания являются "большим лукавством".
"НАТО размещает свои части все ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о "российской угрозе", – подчеркнул сенатор в беседе с RT.
Он предположил, что делаются такие заявления для того, чтобы "вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США".
Ранее слова американского генерала прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как считает эксперт, раньше был расчет на то, что Россия ослаблена, как и ее вооруженные силы. Однако с 2008 года начались масштабные военные реформы. По утверждению Мураховского, страна показала на примере операции в Сирии, что ее вооруженные силы могут выполнять почти любые задачи, НАТО же это не нравится.
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