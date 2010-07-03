Эксперт прокомментировал слова об утрате превосходства НАТО над Россией

Фото: ТАСС/Julie Jacobson/AP

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский слова о том, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией. Такое мнение ранее высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Как считает эксперт, раньше был расчет на то, что Россия ослаблена, как и ее вооруженные силы. Однако с 2008 года начались масштабные военные реформы, прошла модернизация.

По утверждению Мураховского, страна показала на примере операции в Сирии, что российские вооруженные силы могут выполнять почти любые задачи. НАТО же это не нравится, отметил специалист.

Он добавил, что Россия не усиливала свои группировки на границах стран НАТО. "Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе "противника", который "становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО", – цитирует главного редактора журнала RT. Сейчас это Россия, которой запугивают общественность, заключил он.

Ранее Данфорд заявил, что министры обороны стран НАТО признают изменения баланса сил. Это заставило альянс пересмотреть свою стратегию. Он также отмечал, что перед Штатами и их союзниками по НАТО встает множество угроз со стороны враждебных держав. Генерал обращал внимание на то, что РФ "развернула силы и средства, запрещенные в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Демократ Элиот Энгель предложил конгрессу США законопроект о создании группы противодействия "российскому влиянию". Она должна будет изучать инструменты воздействия, используемые Москвой в Европе и Штатах. Энгель подчеркнул, что посредством некоторых СМИ Россия "подрывает европейские и американские государственные системы".

В состав группы войдут представители Пентагона, Госдепа, Агентства США по международному развитию и члены министерств нацбезопасности, юстиции, финансов и энергетики. Ее председателем станет помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.