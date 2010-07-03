В Госдуме прокомментировали предложение о "моратории" по РСМД для НАТО

13:11
13:11
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил предложение России членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности, сообщает RT.
По его мнению, это предложение говорит о том, что необязательно заключать какие-то документы, чтобы выполнять взятые на себя джентльменские обязательства.
"Если кто-то не собирается выполнять любой договор, закрепленный документально, то он может из него выйти. Здесь альтернатива: давайте мы даже при отсутствии этого договора воздержимся от размещения подобных ракет и будем ответственны за стабильность во всем мире", – заявил Шерин.
Депутат также считает, что предложение России показывает, что она выступает за сохранение мировой стабильности и безопасности.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не даст втянуть себя в гонку вооружений и будет придерживаться моратория на размещение ракет, пока это где-либо не сделают США.
18 августа в Калифорнии Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва все еще готова к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не будет размещать там свои системы, отметил министр.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили. Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.
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