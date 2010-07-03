Россия пригрозила ответом на развертывание США средств доставки ракет

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может асимметрично ответить на развертывание США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет РИА Новости.

По словам замглавы МИД, своими действиями Штаты создают новую угрозу, Россия же будет действовать так, чтобы у Вашингтона не возникало иллюзии безопасности и защищенности.

Рябков подчеркнул, что США и другие страны НАТО должны объявить односторонний мораторий на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре 2018 года. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, документ перестал действовать 2 августа. 18 августа Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена. После этого Путин поручил подготовить симметричный ответ.