Путин предлагал США купить у России гиперзвуковое оружие

13:48
13:48
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Владимир Путин предлагал Дональду Трампу покупать у РФ гиперзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные ракетные комплексы. Об этом российский лидер сообщил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
По его словам, этот вопрос ставился на встрече с президентом США в Осаке. Глава государства подчеркнул, что пока ни у одной страны мира, в том числе у Соединенных Штатов, такого оружия нет.
"Я Дональду (Трампу. – Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" – цитирует Путина РИА Новости.
Президент добавил, что Россия готова к диалогу, но пока внятного ответа от Штатов не было.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
В США связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты. В то же время представитель американской администрации признался, что не располагает информацией о причинах инцидента в Архангельской области.
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее обвинил Россию в краже технологий, связанных с созданием гиперзвукового оружия.
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