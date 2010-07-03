Путин предлагал США купить у России гиперзвуковое оружие

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Владимир Путин предлагал Дональду Трампу покупать у РФ гиперзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные ракетные комплексы. Об этом российский лидер сообщил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, этот вопрос ставился на встрече с президентом США в Осаке. Глава государства подчеркнул, что пока ни у одной страны мира, в том числе у Соединенных Штатов, такого оружия нет.

"Я Дональду (Трампу. – Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?" – цитирует Путина РИА Новости.

Президент добавил, что Россия готова к диалогу, но пока внятного ответа от Штатов не было.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В США связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты. В то же время представитель американской администрации признался, что не располагает информацией о причинах инцидента в Архангельской области.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее обвинил Россию в краже технологий, связанных с созданием гиперзвукового оружия.