В США предлагают создать группу противодействия "российскому влиянию"

13:31
13:31
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/etienjones
Демократ Элиот Энгель внес на рассмотрение конгресса США законопроект, в котором предлагается создать группу противодействия "российскому влиянию" – новая структура будет изучать инструменты воздействия, используемые Москвой в Европе и Штатах. Об этом сообщает RT.
Как следует из текста документа, Вашингтон продолжают считать Россию виновной во вмешательстве в выборы ряда стран и попытке подорвать стремление некоторых государств присоединиться к НАТО. Там также отмечено, что РФ "по-прежнему оказывает вредоносное влияние для подрыва демократических устоев и продолжит заниматься этим в дальнейшем".
Энгель при этом подчеркивает, что посредством некоторых СМИ Москва "подрывает европейские и американские государственные системы". Предлагаемая демократом структура же будет призвана регулярно встречаться с федеральными ведомствами или агентствами для индивидуального рассмотрения различных инструментов "вредоносного российского влияния".
В состав группы войдут представители Пентагона, Госдепа, Агентства США по международному развитию, а также члены министерств нацбезопасности, юстиции, финансов и энергетики. Ее председателем будет помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.
Эксперты отмечают, что в США сформировался ярко выраженный антироссийский тренд, а создание подобной группы необходимо демократам для сдерживания Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года. Вместе с тем аналитики обратили внимание на то, что Вашингтон видит российское вмешательство в призывах многих европейцев отменить санкции против РФ, хотя в действительности ряд государств Евросоюза просто пытается выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов.
Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. По словам немецкого канцлера, "больше нет автоматизма в том, что Штаты, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы". Меркель подчеркнула, что европейцам стоит внести "более значительный вклад" в защиту своего суверенитета.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: