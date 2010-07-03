В США предлагают создать группу противодействия "российскому влиянию"

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Демократ Элиот Энгель внес на рассмотрение конгресса США законопроект, в котором предлагается создать группу противодействия "российскому влиянию" – новая структура будет изучать инструменты воздействия, используемые Москвой в Европе и Штатах. Об этом сообщает RT.

Как следует из текста документа, Вашингтон продолжают считать Россию виновной во вмешательстве в выборы ряда стран и попытке подорвать стремление некоторых государств присоединиться к НАТО. Там также отмечено, что РФ "по-прежнему оказывает вредоносное влияние для подрыва демократических устоев и продолжит заниматься этим в дальнейшем".

Энгель при этом подчеркивает, что посредством некоторых СМИ Москва "подрывает европейские и американские государственные системы". Предлагаемая демократом структура же будет призвана регулярно встречаться с федеральными ведомствами или агентствами для индивидуального рассмотрения различных инструментов "вредоносного российского влияния".

В состав группы войдут представители Пентагона, Госдепа, Агентства США по международному развитию, а также члены министерств нацбезопасности, юстиции, финансов и энергетики. Ее председателем будет помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

Эксперты отмечают, что в США сформировался ярко выраженный антироссийский тренд, а создание подобной группы необходимо демократам для сдерживания Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года. Вместе с тем аналитики обратили внимание на то, что Вашингтон видит российское вмешательство в призывах многих европейцев отменить санкции против РФ, хотя в действительности ряд государств Евросоюза просто пытается выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. По словам немецкого канцлера, "больше нет автоматизма в том, что Штаты, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы". Меркель подчеркнула, что европейцам стоит внести "более значительный вклад" в защиту своего суверенитета.