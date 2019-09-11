В Кремле не подтвердили наличие у Смоленкова доступа к данным спецслужб

Фото: depositphotos/borjomi88

Экс-сотрудник администрации Кремля Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, имел доступ к данным российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"(Смоленков) имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу", - ответил Песков на просьбу прокомментировать соответствующие публикации СМИ.

Ранее появилась информация о том, что Смоленков в течение последних пяти лет до отъезда являлся главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Как писали "Ведомости", в этой должности он мог иметь доступ к "чувствительной" информации, в том числе от спецслужб.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще в 2016 году планировало вывезти своего агента из России. Однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники опубликовала материал, в котором утверждалось, что шпион был завербован ЦРУ "несколько десятилетий тому назад", после чего начал строить карьеру в России. В итоге, как сообщало издание, он занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". Причиной для его вывоза стал интерес со стороны СМИ.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что в 2017 году разведка тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов. Этот шпион передавал информацию о внутренней деятельности Кремля. Источники телеканала указывают, что агента вывезти из-за небрежного отношения Дональда Трампа к засекреченной информации.

10 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек по имени Олег Смоленков работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением был уволен несколько лет назад.