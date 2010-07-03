Меркель призвала Европу не надеяться на автоматическую защиту США

12:44
12:44
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Фото: ТАСС/dpa/Hendrik Schmidt
Ангела Меркель заявила, что Европе нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой (США), несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы. Здесь нужен более значительный вклад Европы", – цитирует ТАСС канцлера Германии.
Ранее Меркель отвергла предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада.
Между тем в СМИ появляются данные об ухудшении состояния здоровья лидера Германии. В июле в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии у Меркель случился приступ. Политики слушали гимн. Внезапно Меркель охватила сильная дрожь. До этого случая подобное происходило с канцлером Германии дважды. В июне Ангела Меркель почувствовала недомогание на церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского. Тогда она заявила, что это из-за обезвоживания. Однако через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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