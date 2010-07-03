Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа

09:59
09:59
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Figaro.
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения – прим.ред.) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы", – пояснил Ведрин.
Политик отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорил о намерении соединить Россию с Европой и исправить непоследовательную политику Запада последних лет, подтолкнувшую Россию к Китаю.
Ведрин подчеркнул, что считает важным сотрудничество России и Франции во всех областях, в том числе в борьбе с терроризмом. "Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения", – заявил политик.
Он также положительно оценил инициативу встречи Макрона и президента России, добавив, что это "очень полезная попытка, чтобы вывести Францию из безвыходного положения". По словам Ведрина, их встреча состоится перед саммитом G7 в Биаррице.
В понедельник, 19 августа, пройдет однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона. Встреча глав двух государств запланирована в летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Брегансон.
В конце мая Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре политики затронули "внутриукраинский кризис" и выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования.
Саммит G7 пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа. Формат G7 был расширен за счет вхождения России в 1998 году, однако после присоединения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи.
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