Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять Владимира Путина в форте Брегансон. Об этом французский лидер сообщил в прямом эфире телеканала BFM.

Речь идет о его резиденции на юге Франции. Макрон уточнил, что встреча состоится 19 августа.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В разговоре политики затронули "внутриукраинский кризис" и выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования.