СМИ назвали десять кандидатур на замену Болтона

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В список возможных сменщиков Джона Болтона на посту советника президента США по нацбезопасности вошли десять человек – администрация Белого дома, в частности, рассматривает кандидатуры спецпредставителя Штатов по Ирану Брайана Хука и генерала-майора в запасе Рикки Уодделла. Об этом сообщил CNN.

Также на пост претендуют спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, советник по нацбезопасности исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса Кит Келлог, посол США в Германии Ричард Гренелл и американский посол в Нидерландах Пит Хукстр.

Кроме того, обсуждается возможность назначения полковника в отставке Дугласа Макгрегора, бывшего начальника штаба Болтона Фредерика Флейца и отставного генерала Джека Кина.

Собеседники телеканала отметили, что список неокончательный и может измениться в любой момент. Более того, Дональд Трамп известен непредсказуемым характером, так что он может выбрать кандидата, чье имя пока вовсе не фигурирует в перечне. Вместе с тем уточняется, что особенно заинтересован в работе Брайан Хук – недавно он путешествовал со старшим советником Трампа и его зятем Джаредом Кушнером на Ближний Восток и обладает хорошей репутацией в Белом доме.

10 сентября Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь Болтон указал, что принял решение самостоятельно. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначили заместителя Болтона Чарли Каппермена. В Кремле происходящее назвали "внутренним делом американцев".

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что в 2017 году американская разведка тайно вывезла из РФ одного из своих самых ценных агентов, который якобы передавал информацию о внутренней деятельности российских властей. По данным телеканала, вывезти шпиона пришлось из-за небрежного отношения Трампа к засекреченной информации.

Позже агентом назвали экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Дмитрий Песков заявил, что Смоленкова уволили несколько лет назад.