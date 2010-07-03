Назначен и.о. советника президента США по нацбезопасности

20:45
20:45
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Фото: depositphotos/izanbar
В Белом доме заявили, что исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, заместитель Джона Болтона, отправленного в отставку, сообщает РИА Новости.
Заместитель пресс-секретаря президента США Хоган Гидли прокомментировал отставку Болтона, подчеркнув, что его "приоритеты и политика, которой он придерживался, не соответствовали взглядам президента".
Об отставке написал Дональд Трамп в Twitter. "Я вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги более не нужны в Белом доме", – заявил президент.
Он пояснил, что между ним и Болтоном встречались разногласия, уточнив, что во многом был не согласен с его предложениями. Именно поэтому прехидент отправил его в отставку. Трамп обещал уже на следующей неделе объявить о назначении нового советник
В Кремле, в свою очередь, назвали внутренним делом США отставку Джона Болтона с поста советника президента по национальной безопасности и воздержались от комментариев относительно того, как это решение Дональда Трампа может отразиться на судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России", – сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с мнением, что с отставкой Болтона шансы на продление ДСНВ возрастают.
Джон Роберт Болтон занимал пост советника президента США по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.
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