Трамп отправил Болтона в отставку

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Дональд Трамп заявил, что отправил Джона Болтона в отставку с поста советника по национальной безопасности. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги более не нужны в Белом доме", – заявил Трамп.

Он пояснил, что между ним и Болтоном встречались разногласия, уточнив, что во многом был не согласен с его предложениями. Именно поэтому он отправил его в отставку. При этом он добавил, что уже на следующей неделе объявит о назначении нового советника по нацбезопасности.

Джон Роберт Болтон – американский политик. Занимал пост советника президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года. Болтон был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.

В 2005–2006 годах был официальным представителем США при ООН. После отставки Болтон вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.

