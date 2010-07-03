В Кремле прокомментировали отставку Болтона

05:39
05:39
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона является внутренним делом американцев.
"Это внутреннее дело американцев", – сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле отставку Болтона со шпионским скандалом.
10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов.
В свою очередь Болтон указал, что принял решение самостоятельно. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначили заместителя Болтона Чарли Каппермена.
Болтон занимал пост советника Трампа по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года. Он был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.
В 2005–2006 годах Болтон был официальным представителем США при ООН. После отставки политик вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США ранее сообщил, что в 2017 году разведка тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов.
Шпион якобы передавал информацию о внутренней деятельности Кремля. По данным CNN, его пришлось вывезти из-за небрежного отношения Трампа к засекреченной информации.
Позже агентом назвали экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что он был уволен несколько лет назад.
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