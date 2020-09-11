В МИД оценили отставку Болтона

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не приведет к нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

По его словам, позиция Москвы после отставки Болтона не изменилась.

"Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может", – заявил Рябкой РИА Новости.

Ранее отставку советника главы Белого дома по нацбезопасности прокомментировал пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что это является внутренним делом американцев.

10 сентября Дональд Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов.

В свою очередь Болтон указал, что принял решение самостоятельно. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначили заместителя Болтона Чарли Каппермена.

Болтон занимал пост советника Трампа по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года. Он был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.

В 2005–2006 годах Болтон был официальным представителем США при ООН. После отставки политик вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.

