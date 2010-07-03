Трамп назвал имя своего нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал у себя в Twitter, кого он назначит своим новым советником по национальной безопасности.
"Рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, ныне работающего спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом, он отлично справится", – написал глава Белого дома.
Отмечается, что в списке кандидатов, помимо О'Брайена, фигурировали генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уодделл, руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики Лиза Гордон-Хэгерти, советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг, а также руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США Фред Флитц.
Ранее занимавший этот пост Джон Болтон ушел в отставку 10 сентября. По словам Трампа, Болтон сделал "неправильное заявление" о "ливийской модели" для главы КНДР Ким Чен Ына, не находил общего языка с важными людьми в Белом доме и предлагал спорные решения по ситуации в Венесуэле. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначили Чарли Каппермена.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.