Трамп назвал имя своего нового советника по нацбезопасности

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Президент США Дональд Трамп рассказал у себя в Twitter, кого он назначит своим новым советником по национальной безопасности.

"Рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, ныне работающего спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом, он отлично справится", – написал глава Белого дома.

Отмечается, что в списке кандидатов, помимо О'Брайена, фигурировали генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уодделл, руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики Лиза Гордон-Хэгерти, советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг, а также руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США Фред Флитц.

Ранее занимавший этот пост Джон Болтон ушел в отставку 10 сентября. По словам Трампа, Болтон сделал "неправильное заявление" о "ливийской модели" для главы КНДР Ким Чен Ына, не находил общего языка с важными людьми в Белом доме и предлагал спорные решения по ситуации в Венесуэле. Исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначили Чарли Каппермена.