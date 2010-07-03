США передали России похищенные в 1990-е указы Николая II

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Американский посол в Москве Джон Хантсман передал российской стороне 16 указов императора Николая II от 1905-1914 годов – они были похищены из архивов РФ в начале 1990-х, передает "Интерфакс".

Документы нашли в процессе специального расследования министерства внутренней безопасности США.

В ходе своего выступления на церемонии передачи указов Хантсман отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас переживают кризис доверия, но подобные шаги должны способствовать улучшению ситуации. Дипломат добавил, что страны продолжают активное сотрудничество в правоохранительной сфере, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков, противодействие терроризму и преступления против детей.

"Рядовые американцы испытывают глубокое чувство уважения к истории России", – подытожил посол, выразив при этом надежду на то, что и "рядовые россияне правильно смогут интерпретировать этот шаг, сделанный в знак уважения перед российской стороной".

Ранее стало известно, что Хантсман написал заявление об отставке, он покинет свой пост 3 октября. Белый дом пока не назвал имя его преемника. СМИ писали, что Дональд Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана, работавшего юрисконсультом Пентагона при Джордже Буше-младшем. Также звучало имя американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.