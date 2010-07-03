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20:29

Трамп выдвинет Салливана на должность посла в РФ – СМИ

политика

20:29

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Фото: ТАСС/Kyle Mazza/Zuma

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что перед утверждением Салливану необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей.

У Салливана есть большой юридический опыт во время работы в федеральном правительстве США, но лишь ограниченный опыт дипломата, передает издание. Он был практикующим адвокатом до того, как присоединился к администрации Трампа в 2017 году.

Во время администрации Джорджа Буша-младшего Салливан работал в минюсте, где был юрисконсультом Пентагона и высокопоставленным чиновником министерства труда.

При этом несколько ведущих американских СМИ прежде называли главным кандидатом на пост посла США в Москве американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.

В июле Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по стратегической стабильности.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, он покинет свой пост 3 октября.

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