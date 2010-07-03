Премьер-министр Италии объявил об отставке

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В ходе своего выступления в Сенате премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает в отставку, сообщает ТАСС.

Конте сказал, что на этом заканчивается работа его правительства и добавил, что передаст официальное прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы сразу после заседания.

Ситуация правительственного кризиса сложилась в Италии после того, как 8 августа вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий "Лига" Маттео Сальвини объявил, что сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года парламентского большинства не существует, так что стране нужны новые выборы.

Конте занимал пост премьера с 1 июня 2018 года. Он является одним из немногочисленных европейских политиков высшего уровня, кто последовательно выступает за снятие санкций с России. В марте премьер-министр заявил, что Рим продолжает работать над упразднением ограничительных мер, так как это позволит снизить напряженность международной обстановки.