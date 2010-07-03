Бывший вице-канцлер Австрии оценил ситуацию вокруг "видео с Ибицы"

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прокомментировал в интервью RT скандал с видео, на котором он якобы обсуждает тайные финансовые сделки. По словам политика, после публикации провокационной записи он провел беседу с Себастьяном Курцем, который тогда занимал пост канцлера Австрии.

Как рассказал Штрахе, во время разговора с Курцем он выразил готовность "взять на себя ответственность и уйти в отставку с поста вице-канцлера, но попросил гарантировать продолжение работы правительства". Курц согласился и пообещал, что "встретится с общественностью и сообщит о продолжении работы правительства", если Штрахе 18 мая выступит с заявлением об уходе.

Однако, заявил бывший вице-канцлер, в итоге Курц поступил иначе. "Вместо этого он в 13 часов связался со мной по телефону и сообщил, что все вдруг изменилось и что он теперь также требует отставки министра внутренних дел Херберта Кикля", – вспоминает Штрахе. "В случае если министр внутренних дел откажется уходить в отставку, это будет для него причиной распустить правительство в одностороннем порядке", – объяснил политик действия Курца.

По мнению бывшего вице-канцлера Австрии, "кто-то пытался извлечь стратегическую выгоду из публикации этой видеозаписи". Штрахе обратил внимание на тот факт, что "с момента съемок материала прошло около двух лет, а потом авторы так называемого журналистского расследования опубликовали его за рубежом, через Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, за десять дней до выборов в Европарламент, как по заказу". "Авторы попытались не только сместить успешно работающее правительство, но и дискредитировать лично меня и нанести мне вред", – заверил политик, посетовав, что из-за скандала правительство Курца прекратило работу.

В мае Штрахе объявил об отставке после публикации видео, на котором он якобы обсуждает тайные финансовые сделки. Немецкие СМИ писали, что собеседницей австрийского политика была некая россиянка, хотя сам Штрахе отметил, что женщина – гражданка Латвии.

28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство во главе с Себастьяном Курцем в отставку. Такое решение он принял после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала со Штрахе.

30 мая канцлером Австрии впервые стала женщина – председатель австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она руководит переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре.