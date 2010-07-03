В Австрии признали бесполезность антироссийских санкций

Санкции против России не принесли ожидаемого результата и наносят огромный ущерб Европе, заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг в одном из последних интервью, передает РИА Новости.
По словам Винциг, для многих европейских стран данная ситуация стала "экономическим шпагатом" между санкциями против России и ответными действиями Москвы.
Винциг подчеркнула, что санкции наказывают не тех, что их не следовало вводить вовсе. Надо было искать другие политические решения.
Депутат обратила внимание на то, что из-за санкций Москва улучшила сотрудничество с Пекином, в результате чего многие европейские товары на российском рынке заменились продукцией из Китая.
По поводу призывов остановить "Северный поток – 2" политик выразила недоумение. Винциг отметила, что Европа нуждается в запуске этого проекта, потому что другой альтернативы поставок у ЕС просто нет.
Отношения РФ и ряда западных стран ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.
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