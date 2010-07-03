Президент Австрии отправил в отставку правительство

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Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем, передает РИА Новости.

Ранее парламент вынес вотум недоверия правительству. Министр финансов Хартвиг Легер стал временным вице-канцлером. Он займется обязанностями канцлера Австрии до назначения временного главы правительства, который останется на посту до досрочных парламентских выборов в сентябре.

В 2017 году Курц стал самым молодым канцлером в истории республики. На посту он пробыл всего 525 дней.

Вопрос о вотуме подняла оппозиция из-за правительственного кризиса в стране. Его причиной стала скандальная видеозапись с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе (Австрийская партия свободы).

Штрахе ушел в отставку, Курц прекратил работу в правительственной коалиции с АПС. Он объявил досрочные парламентские выборы. Вместо ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, на что оппозиция отреагировала негативно.

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови тем не менее полагает, что он вернется на должность канцлера осенью. По мнению эксперта, возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) с большой вероятностью победит на выборах в сентябре.