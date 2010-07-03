Президент Австрии отправил в отставку правительство

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем, передает РИА Новости.
Ранее парламент вынес вотум недоверия правительству. Министр финансов Хартвиг Легер стал временным вице-канцлером. Он займется обязанностями канцлера Австрии до назначения временного главы правительства, который останется на посту до досрочных парламентских выборов в сентябре.
В 2017 году Курц стал самым молодым канцлером в истории республики. На посту он пробыл всего 525 дней.
Вопрос о вотуме подняла оппозиция из-за правительственного кризиса в стране. Его причиной стала скандальная видеозапись с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе (Австрийская партия свободы).
Штрахе ушел в отставку, Курц прекратил работу в правительственной коалиции с АПС. Он объявил досрочные парламентские выборы. Вместо ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, на что оппозиция отреагировала негативно.
Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови тем не менее полагает, что он вернется на должность канцлера осенью. По мнению эксперта, возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) с большой вероятностью победит на выборах в сентябре.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.