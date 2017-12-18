В Австрии привели к присяге новое правительство

Фото: АР/Matthias Schrader

Новое правительство привели к присяге в Австрии. Во главе кабмина встал самый юный канцлер в истории страны – 31-летний Себастьян Курц.

До 2021 года власть в стране будет принадлежать коалиции из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. Лидер второй партии – Хайнц-Кристиан Штрахе – назначен вице-канцлером и министром спорта одновременно.

Внешнеполитическое ведомство возглавит 52-летняя Карин Кнайссль, а Минобороны – бывший военный Марио Кунасек. Австрийское МВД перешло в руки генерального секретаря "свободников" Герберта Кикля.

Церемония принесения присяги прошла в императорском дворце Хофбург. В ней принял участие президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Новое правительство, вы теперь должны будете принимать во внимание мнение всех австрийцев", – цитирует главу государства РИА Новости.

Президент также принес благодарность уходящему кабмину и канцлеру Кристиану Керну за проделанную работу.