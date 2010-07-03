Вице-канцлер Австрии покинет пост из-за скандальной видеозаписи

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В субботу, 18 мая, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявит о своей отставке после публикации видеозаписи с его участием, которая появилась в немецких СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Несколько изданий Германии в пятницу опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус встретились на Ибице с предполагаемой гражданкой России, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму в Австрии, в частности, в покупку одного из влиятельных изданий.

Издания утверждают, что Штрахе якобы предложил ей заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансирование его партии на выборах в 2017 году.

Отмечается, что теперь пост вице-канцлера Австрии вместо Штрахе от Австрийской партии свободы может занять министр транспорта Норберт Хофер.

Новое правительство в Австрии привели к присяге в декабре 2017 года. Во главе кабмина встал самый юный канцлер в истории страны – 31-летний Себастьян Курц. До 2021 года власть в стране будет принадлежать коалиции из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы.